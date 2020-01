WARPED CROSS :: Lyricvideo zu “Heart Of Stone”

Am 7. Februar erscheint das neue Album der Psychedelic Doomcorer von WARPED CROSS mit dem Titel “Rumbling Chapel”. Auf über 50 Minuten erwarten euch 11 Songs voller emotionaler Düsternis, die sich in eure Gehörgänge graben werden! Die komplette Tracklist findet ihr anbei. Ab sofort gibt’s mit dem Opener des Albums “Heart Of Stone” einen ersten Vorgeschmack. Aufgenommen und produziert wurde das gute Stück im Chemnitzer Larox Studio, das Mastering stammt von Roland Wiegner / Tonmeisterei Oldenburg.