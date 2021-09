WALTARI :: 30-jähriges Bandjubiläum mit dem neuen Album

Anlässlich ihres 30-jährigen Bandjubiläums werden die Finnen WALTARI ihr neues Album “3rd Decade – The Anniversary Edition” am 26.11. via Metalville veröffentlichen. Für “3rd Decade – The Anniversary Edition” hat die Gruppe Material aus all ihren Schaffensphasen wieder aufgegriffen und einige ihrer besten Songs ausgewählt, um sie mit Hilfe von gleichgesinnten Musikern jeder Couleur zu überarbeiten. Dabei ließen Waltari ihre Gäste glänzen, anstatt selbst ins Rampenlicht zu treten. https://www.facebook.com/waltariofficial/

Die Band, die nichts mehr als Stillstand fürchtet, beweist einmal mehr, dass sie dem ursprünglichen Crossover-Ethos jederzeit gerecht werden kann, indem sie experimentiert und neue Wege beschreitet, während sie gleichzeitig ihr Erbe ehrt und mit einem Auge in eine spannende Zukunft blickt.