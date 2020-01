Die DE MORTEM ET DIABOLUM-Veranstalter laden am 30.04.2020 zur ersten WALPURGISNACHT “an event enflamed by De Mortem Et Diabolum”. Stattfinden wird das Eintagesfestival im Orwohaus in Berlin mit den folgenden Bands:

UADA

HELRUNAR

SUN OF THE SLEEPLES

GRIFT

MOSAIC

SOLBRUD

VELNIAS

STIRIAH

Bereits jetzt hat der Ticketvorverkauf begonnen. Tickets können hier bestellt werden:

https://www.mam-online.com/bands/de-mortem-et-diabolum.html