WACKEN WORLD WIDE :: Programmupdate & Running Order

Im ursprünglich für das W:O:A 2020 geplanten Festivalzeitraum von 29. Juli bis 01. August 2020 wird das Wacken World Wide als völlig neue Wacken Erfahrung direkt nach Hause kommen. Das einzigartige Event ist kostenlos auf wacken-world-wide.com, sowie auf der Website und in der App von MagentaMusik 360, MagentaTV und im Programm #DABEI live mitzuerleben!

Neben den bereits bestätigten Bands wie Sabaton, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator, Hämatom und Beyond The Black, die alle exklusive Shows auf innovativen und spektakulären Digitalbühnen performen werden, werden heute weitere Programmupdates und Sendehighlights veröffentlicht:

Alice Cooper und Foreigner werden (zusätzlich zu Archivmaterial) einige eigens zu diesem Anlass neu aufgenommene Songs beisteuern und Alcatrazz werden die erste Show seit 25 Jahren auf dem Wacken World Wide performen. Ebenfalls mit dabei sind Russkaja, Ross The Boss, D-A-D Sänger Jesper Binzer, Fiddler’s Green und Thundermother und Mister Misery. Dazu folgen die britischen Rocker Therapy?, Critical Mass, Budderside und Mister Michael Monroe. Neben den ESC 2006-Gewinnern Lordi und Walkways aus Israel ergänzen Ida Bredehorn aka Deine Cousine und der deutsche Rapper Alligatoah mit einem Metal-Set (!) das vielseitige Programm. Zusätzlich wird der Livestream um legendäre W:O:A Konzerte von Acts wie Iron Maiden, In Flames und Arch Enemy ergänzt.

Außerdem wird es ein speziell kuratiertes Programm der Wacken Foundation geben, das die deutschen Newcomer Messticator, Damnation Defaced und Verderver vorstellt. Auch der Nachwuchswettbewerb W:O:A Metal Battle beteiligt sich mit einigen Veteranen der internationalen Band Battles am Wacken World Wide: Centuries of Decay (Kanada), Crisix (Spanien), E-an-na (Rumänien), Trainwreck (Bangladesch) und Valley of Chrome (Philippinen).

Für den Festival-Mittwoch wurde bereits das vollständige Line-up mit Künstlern rund um die legendären Body Count feat. Ice-T, die Power Metaller Rage, Metalqueen Doro, die weltweit gefeierten Anthrax, die Hard Rock Meister von Motor Sister, die Senkrechtstarter Eskimo Callboy, Deutschlands erfolgreichster Instrumental-Rock-Act Long Distance Calling und die Azteken-Metaller The Rise of Mictlan veröffentlicht. Dabei reicht die Bandbreite von außergewöhnlichen Orten unter der Erde, zu spektakulären Autokino-Shows, bis hin zu Venues vom anderen Ende der Welt.

Der aktuelle Sendeplan und Running Order ist hier online:

https://www.wacken-world-wide.com