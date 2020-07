WACKEN WORLD WIDE :: Das größte Wacken aller Zeiten

Das Wacken Open Air 2020 mit seinen 75.000 Besuchern aus über 80 Nationen kann in diesem Festivalsommer nicht wie geplant stattfinden. Kein Grund, leise zu sein!

Während alljährlich Musikbegeisterte aus der ganzen Welt nach Wacken reisen, um Heavy Metal zu feiern, bringen die Veranstalter zusammen mit dem langjährigen Partner Telekom dieses Jahr eine völlig neue Wacken-Erfahrung, als größte Mixed Reality-Metal-Show aller Zeiten, direkt zu den Fans nach Hause ? und das weltweit alss revolutionäres Digitalfestival: Im ursprünglich geplanten Festivalzeitraum von 29. Juli bis 01. August 2020 findet die erste Ausgabe des digitalen Streaming-Festivals Wacken World Wide statt, das vollkommen unabhängig des eigentlichen W:O:A konzipiert ist. Das einzigartige Event ist kostenlos auf wacken-world-wide.com, sowie auf der Website und in der App von MagentaMusik 360 und MagentaTV live mitzuerleben!

Einzigartige und exklusive Konzerte von W:O:A Klassikern und Publikumslieblingen, wie u.a. Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator und Beyond The Black auf innovativen und spektakulären Digitalbühnen, sowie ein spannendes Programm von vielversprechenden Newcomern der Wacken Foundation und Wacken Metal Battle ergeben zusammen mit exklusiven Interviews, Talk-Runden und Einblicken hinter die Kulissen ein fulminantes und vielseitiges Gesamtprogramm, das es so noch nie gegeben hat. Der digitale Ansatz erlaubt es, Mixed-Reality-Show-Konzepte auf die virtuelle Bühne zu bringen, die in der innovativen Konzeption und technischen Umsetzung mit Wacken World Wide Weltpremiere in der Festivalbranche feiern.

Musikalisch und inhaltlich verspricht das Wacken World Wide die geballte Ladung Metal in klassischer Wacken-Manier als einzigartiges Mixed-Reality-Konzept! Im Mittelpunkt stehen bei Wacken World Wide nicht das Dorf Wacken oder das Festival an sich, sondern ein noch nie dagewesenes, authentisches Erlebnis.

Immersive Technologie verbindet Künstler und Zuschauer weltweit. Künstler spielen live, werden in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in das virtuelle Set integriert. Die innovative XR-Technologie erweckt die Bühne digital zum Leben. Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed Reality-Studio werden reale Live-Auftritte, Lichtshow und Bühnen-Effekte mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden. LED-Rückwand, LED-Boden und Fan-Interaktion sorgen für ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer. Fans sind nicht bloß Zuschauer, sondern werden Teil dieses authentischen Live-Erlebnisses: Aktive Mitmachprogramme und weitere spannende Interaktionen, die es erlauben die Künstler hautnah zu erleben, rücken Fans immer wieder ins Zentrum des Geschehens und virtuell direkt vor die Bühne. Auch für den perfekten Festival-Look ist bereits gesorgt: Auf Metaltix.com gibt es exklusives WWW-Merchandise, ausgefallene Souvenir-Tickets und originale Festivalbändchen!

Weitere Infos zum Rahmenprogramm und Line-Up News folgen in Kürze!

Wacken World Wide – Das größte Wacken aller Zeiten beginnt am 29.07.2020 auf wacken-world-wide.com, MagentaMusik 360 und MagentaTV und im Programm #DABEI!