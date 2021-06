VREID :: Neues Video zu “Shadows of Aurora”

Die norwegische Black ‘n’ Roll Band VREID enthüllt ein neues Kapitel ihres neuen Albums und Films “Wild North West”. Der Song “Shadows of Aurora” und das dazugehörige Musikvideo / Filmkapitel kann ab sofort auf dem Season of Mist Youtube Channel gestreamt werden. Das Album erschien am 30. April.

“Wild North West” ist ein Konzeptalbum, das parallel zu einem ganzen Film entstanden ist. Indem sie ihre Kunst auf ein neues Level brachten, schrieben, filmten und nahmen VREID diese historische Fiction-Erzählung mit dem Videofilmer Håvard Nesbø auf. ‘Wild North West’ nimmt Sie mit auf eine Reise tief in die Berge, an einen dunklen Ort, wo die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen und der Tod nur einen Schritt hinter Ihnen liegt.

VREID haben vor kurzem ihren Film ‘Wild North West’ bei Vimeo zum Verleih und Kauf zur Verfügung gestellt. https://vimeo.com/ondemand/vreidwildnorthwest