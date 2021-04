Die norwegische Black’n Roll Band VREID wird ihr brandneues Album und den Film “Wild North West” per Livestream vorstellen. Der Stream findet am Donnerstag, den 29. April um 21:00 Uhr MESZ statt. Er kann über Facebook hier oder über Youtube hier angesehen werden. Der Stream ist völlig kostenlos, aber Spenden an die Band sind über Paypal willkommen.