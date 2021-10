VOLBEAT :: Neuer Song “Becoming”

Die dänische Multiplatin-Band VOLBEAT veröffentlicht heute ihren neuen Song “Becoming”, die neuste Auskopplung aus ihrem kommenden achten Studioalbum “Servant Of The Mind”, das am 3. Dezember via Universal Music erscheinen wird.

“Becoming” ist der vierte Song, der vom neuen Studioalbum „Servant Of The Mind“ veröffentlicht wird. Letzten Monat veröffentlichte die Band den Wutanfall “Shotgun Blues”, dem die Doppelgranaten der beiden im Sommer veröffentlichten Tracks vorausgingen : “Wait A Minute My Girl” und “Dagen Før (feat. Stine Bramsen)”, von denen ersterer die neunte Nummer-eins-Single der Band in den Billboard Mainstream Rock Charts wurde.

Das Album wird erhältlich sein als:

Vinyl-Versionen (Europa)

Standard 180g black vinyl 2 LP

Crystal Clear 2 LP, volbeat.dk exclusive, limited to 2,000

Glow In The Dark 2 LP, EMP exclusive, limited to 2,000

Orange and Blue 2 LP, UMG exclusive, limited to 3,100

Danish Red and White 2 LP – only available in Denmark, limited to 2,000

Hier kann das Album vorbestellt werden: https://umg.lnk.to/SOTM