VLAD IN TEARS :: Neue Single mit Video

Die Berliner Dark Rocker VLAD IN TEARS veröffentlichen ein neues Musikvideo mitsamt Single-Remix “I Can ´t Get Over It”. Das Musikvideo wurde in einem stylishen Berliner Hotel gedreht. Die Hauptrolle spielt ein Model aus Los Angeles. “Sie ist glücklicherweisse eine gute Freundin von mir” verrät Sänger Kris. “Dank ihr hatten wirr die Chance, einen unglaublich erotischen, dunklen und einfach nur wunderschönen Clip zu realisieren.” vladintears.bandcamp.com/releases / facebook.com/vladintearsofficial/