VISIONS OF ATLANTIS :: Nächster Track vom neuen Album (VÖ im Mai)

Die Symphonic Metaller VISIONS OF ATLANTIS veröffentlichen ihr neues Studioalbum “Pirates” am 13. Mai 2022 über Napalm Records. Nun präsentiert die internationale Band die nächste Single “Melancholy Angel” mit einem offiziellen Video, “inklusive hearusragender visueller Effekte und starker schauspielerischer Leistung der Band um Sängerin Clémentine Delauney, die stimmlich auf einem neuen Niveau ist und sowohl hohe Tonlagen der Marke Nightwish, als auch tiefere, gefühlvollere Färbungen in ihrem Gesangsrepertoire hat.”

VISIONS OF ATLANTIS zu Pirates:

“Ein Pirat zu sein bedeutet für uns, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben, dass wir frei leben und denken, dass wir das Leben als ein Abenteuer mit all seinem Licht und seiner Dunkelheit annehmen und uns unserer selbst bewusst sind. Mit dem neuen Album eröffnen wir eine neue Ära für VISIONS OF ATLANTIS und nehmen die Identität an, der wir uns schon seit einigen Jahren annähern – wir machen die Musik, die unsere Seele wirklich anspricht. Wir setzen unsere Reise fort, die uns durch dunklere Gewässer und schwerere Stürme führt, wobei alles als Metapher für persönliches Wachstum und Spiritualität dienen kann. Ging es bei Wanderers vor allem um die schönen Seiten unseres Weges, so führt uns Pirates definitiv tief in die Welt der Schatten, wo wir uns auf dem Weg mit unseren Dämonen auseinandersetzen!”