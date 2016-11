VII. E-TROPOLIS FESTIVAL 2017 :: Neue Künstler

Am 18. März 2017 wird Oberhausen erneut zur Hauptstadt der düsteren Electrobeats. “BÄSSER-HÄRTER-LAUTER” in der Turbinenhalle mit den Hochkarätern aus EBM, ELECTROPOP, SYNTHPOP und INDUSTRIAL. Zu den 11 bestätigten Bands gesellen sich nun drei weitere Künstler, die es in sich haben:

COVENANT

AGONOIZE

[X]-RX

Bestätigt sind damit nun:

FRONT 242

COVENANT + AGONOIZE

SOLAR FAKE + SOLITARY EXPERIMENTS + FADERHEAD

TYSKE LUDDER + IN STRICT CONFIDENCE (VINTAGE SHOW 1996-2004) + [X]-RX

THE INVINCIBLE SPIRIT + CENTHRON + CRYO + AMNISTIA + WULFBAND

+ 1 weiterer Künstler!

Infos: www.etropolis-festival.de & www.facebook.com/etropolisfestival