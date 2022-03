VAN CANTO :: Neues Video zu “Turn Back Time”

Letzten Sommer haben die A-Capella-Metaller VAN CANTO ihr achtes Studioalbum, “To The Power Of Eight” veröffentlicht. Nun gibt es ein neues Musikvideo zum Song “Turn back Time” aus der aktuellen Platte.

VAN CANTO on “Turn Back Time”:

“‘Turn back Time’ ist eine Ballade, die schon einiges an Geschichte hinter sich hat. Ich habe sie gemeinsam mit Bastian bereits 1999 für unsere damalige Band Jester’s Funeral geschrieben, damals von der Instrumentierung eher so wie ‘Bard’s Song’, mit Akkustikgitarren und einem Leadsänger. Wir haben den Song nie komplett fertig geschrieben, und über 20 Jahre später ist er uns beim Durchhören alter Demos wieder über den Weg gelaufen.

Da es im Text darum geht, was wäre wenn man die Zeit zurückdrehen könnte (das aber vielleicht gar nicht will), fanden wir es sehr passend, dass eine Komposition aus Teenagerzeiten jetzt auf dem 8. Album einer gestandenen Band endlich das Licht der Welt erblickt. Wenn man den Song jetzt hört, denkt man, er wäre schon immer für VAN CANTO und 8 Sänger geschrieben worden.”