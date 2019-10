Die vampiresken Düster Rocker VAMPYROMORPHA haben die Arbeiten an ihrem zweiten Album abgeschlossen und werden das Album noch in diesem Jahr bei MDD Records veröffentlichen. “Herzog”, so der Titel des neuen Werkes wird am 29. November erscheinen mit 8 Songs bei einer Spielzeit von knapp 40 Minuten. https://www.facebook.com/vampyromorphadoom