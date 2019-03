VAGRANT :: Melodic Death/Viking Debütanten

Die deutsche Melodic Death/Viking Metal Band VAGRANT hat einen ersten Track von ihrem Debütalbum zum Hören online gestellt. Das Album “The Rise Of Norn” erscheint am 14. Juni bei Black Lion Records.

Kommentar der Band: “Wir freuen uns, euch endlich unsere erste Single “Blood on a crow’s beak” unseres Debütalbums “The Rise Of Norn” zu zeigen. Es ist das letzte Kapitel unseres Konzeptalbums. “Blood on a crow’s beak” hat alle Elemente, um die es bei Vagrant geht und bietet euch den besten Einblick in die Tiefe unserer Musik.”