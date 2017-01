VADOT :: “Vom Taumeln und Tanzen”

VADOT starten mit neuer Single und handverlesenen Gigs ins neue Jahr. 2016 veröffentlichte das Electro-Wave-Trio aus Berlin, sein Drittes Album “Von Luft und Likes”. VADOT spannen den Bogen von der Kulturkritik bis hin zum Weltschmerz; “Wir haben die Botschaft verfehlt und die Maschinen beseelt” lautet eine Textzeile aus dem aktuellen Album.

Neben dem unangepassten Standing, waren es von Anfang an auch die überzeugenden Livequalitäten, die den eigenständigen Weg der Combo pflasterten. “Beate von Shuffle” am Schlagzeug, “Ozzy” am Bass und Synths, sowie “Vadot” zuständig für Gitarre und Gesang, besetzen in bewährter Manier die Band. Die kommenden Konzerte rocken VADOT gemeinsam mit dem Bochumer Trio NRT:

27.01.2017 – Hannover / Kulturpalast

28.01.2017 – Leipzig / Sixtina

04.02.2017 – Berlin / Tiefgrund

31.03.2017 – Göttingen / Nörgelbuff

