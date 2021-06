V.A.

“The Sisters Of Mercy Tribute – Black Waves Of Adrenochrome”

(Gothic Metal)

Wertung: Ohne Wertung

VÖ: 25.06.2021

Label: Metalville

Webseite: Homepage

THE SISTERS OF MERCY, die seit den 1980er Jahren die Musikwelt beeinflusst haben, muss man wohl nicht mehr vorstellen. Viele ihrer Hits sind auch außerhalb der Gothic Szene berühmt geworden. Nun hat das Label Metalville eine Tribut-Zusammenstellung mit Bands veröffentlicht, die in der Gothic und Metal Szene zumeist wohl bekannt sind. Die Interpretationen von Bands wie Atrocity, Paradise Lost, Cradle Of Fitlh, In Extremo, Crematory und Co sind anscheinend nicht extra für diesen Sampler aufgenommen worden, sondern wurden schon mal auf einem ihrer Alben veröffentlicht, zumindest kenne ich viele schon. Fans der Bands aus der Tracklist werden also vermutlich diese Coverstücke schon kennen. Die Versionen der THE SISTERS OF MERCY Cover Hits haben durchweg eine gute Qualität und die Bands haben ihren eigenen Stil darin einfließen lassen, ohne das Original zu verhunzen. Ob ihr diesen Sampler aber wirklich braucht, müsst ihr mit Blick auf die Tracklist für euch entscheiden. (eller)

Tracklist:

01 Frown – Heartland

02 Atrocity – More

03 In Extremo – This Corrosion

04 Paradise Lost – Walk Away

05 Cradle Of Filth – No Time To Cry

06 Deadlock – Temple Of Love

07 Nevergreen – More

08 Maryslim feat. Jyrki69 – This Corrosion

09 Daeonia – Alice

10 Kreator – Lucretia My Reflection

11 Cadaverous Condition – Floorshow

12 Dan Swanö – Lucretia My Reflection

13 Dreadful Shadows – 1959

14 Crematory – Temple of Love

15 CO Box – Marian