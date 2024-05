FEAR FACTORY + BIOHAZARD :: Hardcore, Crossover, Thrash Metal Legende kommt nach Herford

Ankündigung für Fear Factory + Biohazard am 18. Juni 2024 in Herford, Kulturwerk

Tickets: Eventim

Wer erinnert sich nicht gerne an die guten alten 90er, in denen noch Stage Diving und Bodysurfing zur Tagesordnung eines jeden Punk, Hardcore oder Thrash Metal Konzerts gehörten?

Nachdem BIOHAZARD sich im letzten Jahr nach 12 Jahren wieder in Originalbesetzung zusammengetan und ausverkaufte Hallen zerlegt haben, kommen sie dieses Jahr für eine exklusive Deutschland Club Show nach Herford in Kulturwerk. Wer die 90er New Yorker Hardcore Legende noch nie live gesehen hat und eher skeptisch gegenübersteht, der kann sich gerne von zahlreichen Youtube Videos überzeugen, dass die Band immer wieder für eine Party gut ist.

Am besagten Abend wird es zusammen mit den Vorreitern des Industrial Metal, FEAR FACTORY, eine anderthalbstündige Doppel-Headlinershow geben. Man darf sich also auf 3 Stunden geballte Landung Sound on Mass freuen.

Dazu kann man erwähne, dass das Kulturwerk (ehemals ‚X‘) auch einiges in die Soundanlage investiert hat. Mit anderen Worten, es gibt nicht nur ein fettes Brett auf, sondern auch vor der Bühne. Also holt euch ein Ticket und lasst uns feiern.

Das vom Reload Festival organisierte Event plant zudem auch das LIFE OF AGONY Konzert am 09. Juli

www.kulturwerk-herford.de/ / www.reload-festival.de