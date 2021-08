UNTAMED LAND :: Neuer Song im Old Western Atmospheric Metal Stil

Nach dem Underground-Erfolg ihres Debüts “Between The Winds” aus dem Jahr 2018 wird das in Ohio, USA, ansässige Projekt UNTAMED LAND am 8. Oktober 2021 ihr zweites Album “Like Creatures Seeking Their Own Forms” über Napalm Records veröffentlichen. Sie verbinden Atmospheric Metal mit klassischer Ennio Morricone/Spaghetti-Western-Soundtracks und traditionellen alten Western-Instrumentalstücken. Die neue, 10-minütige Single “Clothed In Smoke” gibt einen Vorgeschmack. www.facebook.com/untamedlandofficial