UNGFELL :: 1. Track vom 3. Album

Die Schweizer Black-Metal-Avantgarde Band UNGFELL enthüllt den neuen Track “Tyfels Antlitz”. Der Track ist die erste Auskopplung aus dem dritten Album der Band, Es grauet, das am 30. April international über Eisenwald erscheinen wird. www.facebook.com/ungfell

Info: Ungfell aus der Schweiz haben sich in einer Szene, in der einprägsames Songwriting häufig durch pseudo-intellektuelles Geschwafel ersetzt wird, als unaufhaltsame Kraft mit komplizierten, aber unbestreitbar eindringlichen Riffs etabliert. Ungfell, die dem formidablen Helvetic Underground Committee angehören, haben die ahnungslosen Massen mit Musik versorgt, die unbestreitbar fesselnd und dennoch herausfordernd ist. Sie erforschen lokale Überlieferungen und Legenden mit einer Tiefe und einem Gespür für Witz, die man in der zeitgenössischen extremen Metal-Musik selten sieht.