TRIBULATION :: Neue Digital Single “The Dhampir” als finale Fortsetzung ihres letzten Studioalbums

Die schwedische Band TRIBULATION veröffentlicht jetzt eine ganz besondere digitale Single namens “The Dhampir”, als finale Fortsetzung ihres letzten Studioalbums “Where the Gloom Becomes Sound”. Das 18-minütige Werk, das in drei Akte unterteilt ist, wurde bisher nur in voller Länge als Bonustrack auf der Deluxe-Vinyl-Version des letzten Albums “Where the Gloom Becomes Sound” veröffentlicht und ist nun auf allen digitalen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar.

You can listen to “The Dhampir” @ https://tribulation.lnk.to/TheDhampir

Die Band kommentiert: “Bis jetzt haben wir unseren längsten Song sicher auf einer Picture Disc versteckt gehalten, nur für die am meisten interessierten Ohrenpaare, aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass er von jedem gehört werden kann, der an der Reise teilnehmen möchte. Wir hoffen, dass euch The Dhampir gefällt!”