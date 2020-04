Das zweite Album der schwedischen Post Black Metaller TOGETHER TO THE STARS erscheint am 24.4. bei Northern Silence Productions und ist bereits seit ein paar Tagen auf dem YouTube Kanal Black Metal Promotion im Fullstream zu hören.

facebook.com/togethertothestars / togethertothestars.bandcamp.com

northern-silence.de / facebook.com/NorthernSilenceProductions