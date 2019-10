THUNDERMOTHER + CROSSPLANE :: Volle Pulle Rock’n’Roll

Livebericht aus Bielefeld Rock City am 02.10.2019 im Movie

(Photos & Text by eller)

Bielefeld Rock City, die neue Konzertreihe in der ostwestfälischen Metropole, zeigte sich an diesem Abend im Movie von seiner besten Seite. Die Vorband aus Essen fasste das Ganze gegen Ende ihres Gigs passend zusammen: “Wir sind Crossplane, aber ihr… ihr seid Rock’n’Roll!!!”.

CROSSPLANE



Es war volles Haus im Movie und richtig gute Stimmung, an der CROSSPLANE einen sehr großen Anteil hatten und die Meute für die Hauptband THUNDERMOTHER (“a Swedish explosion with the loudest girls on earth”) optimal einheizten. Die Ruhrpottler spielen einen sehr an Motörhead angelehnten, dreckigen Rock’n’Roll. Als die Party startete, waren die Anwesenden Ostwestfalen noch wie üblich zurückhaltend, doch sowohl die Partymucke als auch Sänger Marcel ’Celli’ Mönnig sorgten spätestens ab dem zweiten Track für mächtig Stimmung.



Vor allem der CROSSPLANE Frontmann animierte das Publikum immer wieder mit Ansprachen und Gesten und im Gegenzug auch die Band zu Höchstleistungen. Man sah den Essenern von Minute zu Minute mehr an, dass sie richtig Spaß an dem Auftritt hatten. Für ostwestfälische Verhältnisse verwandelte sich das Movie an diesem Abend in einen rockenden Hexenkessel!

THUNDERMOTHER



Nach der guten Vorarbeit von CROSSPLANE hatten es die schwedischen Rockerinnen THUNDERMOTHER leicht, die Menge bei ihrem druckvollen Opener “Whatever” mitzunehmen. Ihre Mischung aus Hard Rock, Rock’n’Roll, Heavy Metal und Blues Rock, die die Schwedinnen seit ihrer Gründung 2009 immer weiter verfeinert haben, machte Spaß zu hören. Und zum Gucken gab es nebenbei auch was, denn die Damen setzten sich sowohl am Gesang als auch an den Saiteninstrumenten immer wieder gekonnt in Szene und posierten auf der Bühne wie es sich für Rocker/Innen gehört.



Da wird auch schon mal eine Bierflasche, gereicht aus dem Publikum, für das Gitarrenspiel benutzt. Mit viel Show und viel Energie, u.a. bei Hits wie “It´s Just a Tease” oder “Shoot To Kill”, schafften es THUNDERMOTHER, den Rock’n’Roll Faktor an diesem Abend bis zum Schluss hoch zu halten.

Nächste Termine für Bielefeld Rock City:

31.10. BIG BALLS (AC/DC Songs)

27.11. BABY KREUZBERG (KISS Songs)

29.11. DEATHRITE + LOST WORLD ORDER + FALLEN SAINTS