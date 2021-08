THIEF haben ein neues Lyric-Video zum Track “Scorpion Mother” veröffentlicht, der dritten Single aus ihrem kommenden Album “The 16 Deaths of My Master”, das am 27. August bei Prophecy erscheinen soll.

Der Clip zu “Scorpion Mother”, der von Sera Timms (BLACK MATH HORSEMAN, IDES OF GEMINI) kreiert wurde und jeden von Arachnophobie geplagten Menschen in den Wahnsinn treiben wird, kann nun u.a. bei YouTube angesehen werden.