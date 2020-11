Am 11. September erschien “Fragment : Erhabenheit”, das neue Album der Wiener Black Metaller THEOTOXIN via AOP Records (Recorded in der Klangschmiede Studio E (Anomalie, Alcest, Secrets of the Moon) zusammen mit Markus Stock). Zum Track “Philosopher” haben sie nun ein neues Video veröffentlicht. facebook.com/TheotoxinOfficial/