THEOTOXIN :: Neues Lyric Video der Wiener Black Metaller

Am 11. September erscheint “Fragment : Erhabenheit”, das neue Album der Wiener Black Metaller THEOTOXIN via AOP Records. Recorded in der Klangschmiede Studio E (Anomalie, Alcest, Secrets of the Moon) zusammen mit Markus Stock. facebook.com/TheotoxinOfficial/

Mit der Absicht, höchste Black-Metal-Kunst zu schaffen, stieg dieses Quintett 2016 aus den Katakomben von Wien, Österreich, auf. Die starke Besetzung mit Mitgliedern von Zombie Inc., Anomalie & Selbstentleibung wurde auf Tourneen durch ganz Europa getestet. Nach der Selbstveröffentlichung des Debütalbums “Atramentvm” im Jahr 2017 schrieb THEOTOXIN weiterhin an neuem Material, was nur ein Jahr später zur Veröffentlichung des Nachfolgers “Consilivm” (Massacre Records) führte.