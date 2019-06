Die Gothic Metaller von THEATRE OF TRAGEDY veröffentlichen “Storm” (Zeromancer Remix). Damit geht die Band einen weiteren Schritt Richtung Veröffentlichung ihres Albums “Remixed”, welches am 12. Juli via AFM Records erscheint. “Remixed” ist eine Compilation zahlreicher Hits von THEATRE OF TRAGEDY aus der gesamten Geschichte der einstigen Szenegröße – von den Musikern aus Norwegen handverlesen, von Freunden und Weggefährten in treibenden Remixes verfeinert.