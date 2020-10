THEATRE OF TRAGEDY :: Re-Release von “Musique”

Lange war es nicht mehr erhältlich – jetzt kommt “Musique”, das 2000er Release von THEATRE OF TRAGEDY mit Sängerin Liv Kristine, als Neuauflage wieder in die Läden. Erstmals gibt es dieses Album auch als Vinyl (inkl. einer bisher unveröffentlichten, alternativen Albumversion aus dem Jahr 2000 und 2 weiteren Tracks). Das Album erscheint am 4. Dezember 2020.

Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Pretty Maids) – wie bereits bei der Wiederveröffentlichung von “Assembly”- hat auch diesen Re-Master übernommen und “Musique” eine neue, modernere Note verliehen. Mit “Musique” haben die norwegischen Gothic-Metal Pioniere erstmals Industrial und elektronische Elemente einfließen lassen.

Dieses Album ist als 2-CD Digipak und Doppel-Vinyl in blauer Farbe und exklusiv im AFM Label Store auch als weiß/blaue Splatter Vinyl erhältlich (beide inklusive Bonustracks und zusätzlich in einer bisher un-veröffentlichten Album Version).

Die Produkte sind hier erhältlich: http://afmrec.de/Musique