THEATRE OF TRAGEDY :: Alte Hits “Remixed” auf neuem Album

2010 gaben THEATRE OF TRAGEDY ihre Auflösung bekannt und setzten mit “Last Curtain Call” ein Jahr später einen ausdrucksstarken Schlusspunkt unter eine beeindruckende Karriere. THEATRE OF TRAGEDY schrieben Mitter der 90er mit Alben wie “Velvet Darkness They Fear” und “Aegis” Musikgeschichte.

In diesem Jahr kehren die norwegischen Ausnahmekünstler mit einer Compilation aus verschiedenen Remixes ihrer größten Erfolge zurück und lassen auf “Remixed” den Glanz alter Zeiten wiederaufleben. Am 12. Juli erscheint das neue Werk der Band, auf dem namhafte Künstler wie DAS ICH, ICON OF COIL und VNV NATION sich Nummern wie “Machine”, “Lorelei” und “And When He Falleth” annahmen und die Songs in ihrer eigenen Interpretation zu neuem Leben erweckten.

“Diese ‘Remixed’ Compilation ist eine Sammlung sehr verschiedener Fassungen unserer Hits ebenso wie einiger unentdeckter Perlen, die sich im Laufe unserer Karriere von 1997 bis heute angesammelt haben”, so THEATRE OF TRAGEDY zur Compilation. “Musik besitzt eine unglaubliche Kraft. Nutzt sie weise.”

Trackliste:

01. And When He Falleth (Das Ich Remix)

02. Black As The Devil Painteth (Das Ich Remix)

03. Lorelei (Icon Of Coil Remix)

04. Reverie (Current Remix)

05. Machine (VNV Nation Remix)

06. Envision (Conetik Remix)

07. Let You Down (Rico Darum & Superdead Remix)

08. Motion (Funker Vogt Remix)

09. Storm (Zeromancer Remix)

10. Fade (Pride And Fall Remix)

11. Frozen (Ambrosius Remix)

12. Deadland (Tommy Olsson Remix)

13. Forever Is The World (Siva Six Remix)

“Remixed” ist erhältlich als Digipak und auf 250 Stück limitierte Doppel-Vinyl in Weiß und Clear Red.