THE SLAYERKING :: Neues Album & Tour

THE SLAYERKING ist die neue Band um Efthimis Karadimas von den Griechen NIGHTFALL, die sich zwischen Doom Rock, Dark Rock und Death Metal bewegt.

Einen neuen Song gibt es hier:



Auf Tour geht es mit AVATARIUM im Herbst

AVATARIUM + special guest THE SLAYERKING

15.09.2017 (DE) LANGEN / Stadthalle

16.09.2017 (DE) ESSEN / Turock

17.09.2017 (DE) NÜRNBERG / Hirsch

18.09.2017 (DE) BERLIN / Musik und Frieden

19.09.2017 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

20.09.2017 (DE) ERFURT / From Hell

21.09.2017 (DE) SIEGBURG / Kubana

22.09.2017 (NL) OSS / Groene Engel

23.09.2017 (BE) VOSSELAAR / Biebob

24.09.2017 (NL) ZAANDAM / Flux

25.09.2017 (FR) PARIS / Glaz’art

26.09.2017 (DE) STUTTGART / Universum

27.09.2017 (IT) MILAN / Legend Club

28.09.2017 (DE) MUNICH / Backstage

29.09.2017 (AT) VIENNA / Viper Room

30.09.2017 (HU) BUDAPEST / Dürer Kert