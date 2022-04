THE SIXTH CHAMBER :: Neue Single mit Video

“Red Death Masquerade” ist die neue Single von THE SIXTH CHAMBER, der in Los Angeles ansässigen Gothic Doom Metal Band. Das dazugehörige Video zeigt die britische Vampir/Fetisch-Königin und Gothic-Model-Sensation Dani Divine, die von einem bösartigen Vampir (gespielt von der extremen Gothic-Couture- und Kopfbedeckungsdesignerin Loretta Vampz) in einer lustvollen, blutgetränkten Geschichte von Leid und Verführung durch das French Quarter und die uralten Friedhöfe von New Orleans verfolgt wird. Wird ihre Nacht der Lust und des lüsternen Genusses in ewigem Schrecken und Verdammnis enden? Sind ihre Ängste real oder nur ihre Einbildung?

www.thesixthchamber.com / http://thesixthchamber.bandcamp.com

Info:

THE SIXTH CHAMBER verbindet Retro-Gothic-Metal, Gothic-Rock und epischen Doom und ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil der Musikszene von Los Angeles, der in seiner Düsternis unerschütterlich und unnachgiebig bleibt.

Loretta Vampz ist nicht nur eine extravagante Designerin von Gothic- und Dia De Los Muertos-Kopfbedeckungen und -Kostümen, sondern wurde auch für die Rolle eines Werwolfs im neuen Renfield-Film mit Nicholas Cage in der Hauptrolle gecastet, der in New Orleans gedreht wurde.