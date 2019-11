THE SILVERBLACK :: “Carnivogue” Video veröffentlicht

Die Industrial Metaller THE SILVERBLACK haben gerade “Carnivogue” veröffentlicht, die dritte Single aus ihrem vierten Album “Prototype 6:17”. Das neue Album wurde am 22. November vom deutschen Label darkTunes Music Group veröffentlicht und stellt den ersten Teil einer locker thematisierten Cyberpunk-Trilogie dar, an der die Band derzeit arbeitet und die in zwei weitere Veröffentlichungen münden wird, die bereits für die Jahre 2020 und 2021 geplant sind. Als zentraler Bestandteil der Trilogie wurde bereits bekannt, dass das nächste Album eine große Zusammenarbeit mit einem sehr bekannten Industrial Metal Sänger aus den USA beinhalten wird, dessen Identität noch nicht bekannt ist.

“Carnivogue” wurde von dem Horror-Make-up-Künstler Francesco Sanseverino inszeniert und konzipiert und seine Handlung wird in den nächsten Videos der Band weiterentwickelt.