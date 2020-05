THE OTHER :: Zweite Single der Horror Rocker

Die Horror Rocker THE OTHER veröffentlichen am 12. Juni ihr neues Album “Haunted”. Vorab gibt es nun die zweite Single “Dead To You – Dead To Me” zu hören.

facebook.com/theotherhorrorpunk/

Die Herren um Rod Usher zelebrieren Horror-Rock in Reinform und lassen mit “Dead To You – Dead To Me” Goth-Nebelbänke uund nostalgisches Gruselflair aufziehen. So melodisch und stimmungsvoll wie nie, zur selben Zeit aber auf den Punkt und wunderbar verdichtet. Mirko Witzki hat den Song visuell perfekt in Szene gesetzt und erzählt eine schaurige, makabre und irgendwie auch schöne Geschichte: