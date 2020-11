THE OTHER :: Hörspiel der Band mit prominenten Stimmen

Diesen Samstag – an Halloween – ist das Hörspiel “The Other und die Erben des Untergangs” auf CD und Tape erschienen. Eine 60 Minuten Gruselgeschichte, nach dem Vorbild von Larry Brent, John Sinclair etc. Geschrieben von Thomas Williams (John Sinclair Autor) und umgesetzt mit den Stimmen von:

Dr. Mark Benecke, Conny Dachs, Wolfgang Hohlbein, Joachim Witt, Michael Rhein (In Extremo), AnNa R. (Rosenstolz), Mille Petrozza (Kreator), Flo Schwarz (Pyogenesis), Peter Flechtner … und der Horror Punk Band THE OTHER.

Bestellen könnt ihr das gute Stück hier: https://bit.ly/3mtTDDJ