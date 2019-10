THE MISSION :: Neue Tour mit Konzert-Specials in 2020

Wayne Hussey hat die bevorstehende Europatournee mit THE MISSION für das Jahr 2020 angekündigt. Dabei werden THE MISSION überall wo es möglich ist, an zwei Abenden jeweils zwei unterschiedliche Sets spielen.

The Mission “The United European Party Tour 2020”

u.a.:

29.02.2020 UK Birmingham, O2 Institute

01.03.2020 UK Frome, Cheese and Grain

03.03.2020 FR Paris, Le Petit Bain

04.03.2020 FR Paris, Le Petit Bain

06.03.2020 BE Sint Niklaas, De Casino

07.03.2020 BE Sint Niklaas, De Casino

24.03.2020 CH Zürich, Dynamo

25.03.2020 CH Zürich, Dynamo

26.03.2020 DE München, Technikum

27.03.2020 DE München, Technikum

28.03.2020 AT Wien, Szene Wien

29.03.2020 AT Wien, Szene Wien

10.04.2020 DE Berlin, Columbia Theater

11.04.2020 DE Berlin, Columbia Theater

25.04.2020 DE Bremen, Tivoli

26.04.2020 DE Bremen, Tivoli

28.04.2020 DE Bochum, Zeche

29.04.2020 DE Bochum, Zeche

30.04.2020 NL Amsterdam, Paradiso Noord

01.05.2020 NL Amsterdam, Paradiso Noord