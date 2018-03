Die Norwegischen Black/Thrash Metaller THE KONSORTIUM, feat. Bassist Teloch (Mayhem, ex-Orcustus, ex-Gorgoroth, ex-1349) und Schlagzeuger Dirge Rep (Orcustus, ex-Enslaved, ex-Aura Noir), enthüllen ihr Musikvideo zum neuen Track “Arv”. Es ist der erste Song vom kommenden Album “Rogaland”, das am 1. Juni in Europa und am 8. Juni in Nordamerika über Agonia Records veröffentlicht wird. Das Video wurde von Stein Erik Aulie von Cicknave Media gedreht.

