THE HELLFREAKS :: Neues Video

THE HELLFREAKS, Ungarns umtriebigste Punk Metal Band veröffentlichen ihr brandneues Musikvideo “Doldrum Dynasty”. Der Song ist somit die 5. Single von ihrem neuen Album “God On The Run”, welches mithilfe des deutschen Label Sunny Bastard Records Anfang 2020 erschienen ist. facebook.com/thehellfreaks

Sängerin Shakey Sue kommentiert: “Wir haben uns für ‘Doldrum Dynasty’ entschieden, da dessen Message wohl kaum relevanter sein könnte als in diesen Tagen. Verschwende deine Zeit nicht mit Selbstzweifel, packs einfach an! Lass dich nicht von dem Umständen zurückhalten, bleib auf keinen Fall stehen, bring Wind in deine Segel, sei dein eigener Sturm! Zögere nicht, warte nicht tatenlos. Wie im Song geschrieben: ‘crave for the wind in your own doldrum dynasty!'”

THE HELLFREAKS planen nun bereits ihre Sommertour und Festivals in ganz Europa und arbeiten zugleich jetzt schon eifrig an einer neuen Platte welche ende 2021/ Anfang 2022 zu erscheinen soll.