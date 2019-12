THE HELLFREAKS :: Dritte Single vom kommenden Album

Am 7. Februar 2020 erscheint über Sunny Bastard Records das vierte Album namens “God On The Run” der Budapester Punk Rock Metal Band THE HELLFREAKS. Die Band hat gut zwei Jahre an den Songs gewerkelt und sich damit einen lang ersehnten Traum verwirklicht, mit Producern aus der USA zusammen zu arbeiten.

“Witches Heal” ist die dritte Single vom kommenden Album, welches zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht wurde. Frontfrau Sue äußerte sich wie folgt: “Wir wollten für dieses Album unbedingt einen Song schreiben, welcher bezüglich Rhythmik selbst in einem Strip Club abgespielt werden könnte und es die Tänzerinnen nicht verwirren würde. Das Musikvideo wurde in einem in 1853 erbauten Schloss gedreht, welches seinen Namen (Schloss Alte Eiche) nach dem 300 Jahre alten Eichbaum erhalten hat, welcher bis heute in dessen Garten steht.