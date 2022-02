THE HALO TREES :: “Wanderlust”-Videoclip & “Summergloom” Vinyl

Wie so viele Bands dieser Tage musste auch die Berliner Formation THE HALO TREES etwas länger auf die Vinyl-Lieferung ihres aktuellen Albums warten. Während der CD- und Digital-Release von “Summergloom” bereits Anfang Oktober 2021 war, verzögerte sich die Vinyl-Veröffentlichung wegen Rohstoff-Lieferschwierigkeiten auf den 4. Februar 2022. Die Vinyl-Version ist nun in D/AT/CH über den Handel erhältlich und für den Rest der Welt im Bandcamp-Shop der Band bestellbar. http://thehalotrees.bandcamp.com/

Zur verspäteten Veröffentlichung gibt es von THE HALO TREES noch einen neuen Videoclip. Die leichfüßige Indie Rock-Nummer “Wanderlust”, die schon von zahlreichen Fans und Medienvertreter als ihr persönliches Highlight des Albums bezeichnet wurde, hat man mit einem auf Ibiza gedrehten Video unterlegt, das Sänger Sascha Blach auf einem teils surrealen Trip zeigt, der dem Albumtitel “Summergloom” alle Ehre macht.