THE HALO TREES :: Tragikomischer Berlin-Film mit Schauspieler Dirk Bernemann

Die Berliner Indie-Rock-Band THE HALO TREES haben ihre dritte Single aus dem am 21. Juni 2019 erscheinenden Debütalbum “Antennas To The Sky” veröffentlicht. “Hipsters & Whores” ist ein “Berlin-Song”, augenscheinlich über die Abgründe der Stadt, doch irgendwie meint man auch eine ironische Note zu erkennen. Das Video dazu wurde in Berlin-Kreuzberg mit dem erfolgreichen Buchautor Dirk Bernemann (“Ich hab die Unschuld kotzen sehen”) als Schauspieler gedreht. Ein gleichsam tragischer wie komischer Kurzfilm, den Bernemann lapidar mit den Worten “Ich unternehme dort kuriose Dinge” ankündigt. https://www.facebook.com/thehalotrees/ / https://thehalotrees.bandcamp.com