THE HALO TREES :: Rehearsal-Video zu “Secret Hideaway”

THE HALO TREES gewähren einen Einblick in ihren Proberaum. Die Berliner Indie-Rock-Band, die jüngst ihr Debütalbum “Antennas To The Sky” veröffentlichte und in Reviews immer wieeder mit Tindersticks, Nick Cave, The National oder The Slow Show verglichen wurde, präsentiert zu dem Album-Track “Secret Hideaway” eine Rehearsal-Aufnahme, die den Zuschauern die Probeumgebung der Formation in einem kunstvoll aufbereitetem Schwarzweiß-Video zeigt. THE HALO TREES bereiten sich gerade intensiv auf ihr Record Release Konzert vor, das am Donnerstag 18. Juli 2019 um 20 Uhr im Berliner Club Art Stalker steigt.

Konzerte:

18.07.2019 D-Berlin, Art Stalker (Record Release)

29.11.2019 D-Lübbenau, Kulturhof

07.12.2019 NL-Rotterdam, Pop010

18.04.2020 D-Saarbrücken