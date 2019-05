Mit “Bullet For Peace” ist die zweite Single aus dem kommenden Debütalbum der deutschen Indie-Rock-Band THE HALO TREES erschienen. Es ist ein weiterer Vorgeschmack auf das am 21. Juni 2019 erscheinende Album “Antennas To The Sky”. Die Berliner Band zeigt sich darin von einer düster-melancholischen Seite. Der Videoclip zu “Bullet For Peace” wurde in der weiten Wüste Kaliforniens gedreht, im Joshua Tree National Park. www.thehalotrees.com