THE HALO TREES :: Neue Digital-Single “Nothing More To Worry About”

Die melancholischen Indie Rocker THE HALO TREES um EDEN WEINT IM GRAB Mastermind Sascha Blach hat mit “Nothing More To Worry About” eine neue Single veröffentlicht. Es ist ein Song, der nicht auf dem kommenden Album der Berliner Band erscheinen wird, das voraussichtlich im Frühjahr 2021 veröffentlicht wird. thehalotrees.bandcamp.com / facebook.com/thehalotrees/

Die Band kommentiert: “Wir hoffen, der Track ist ein kleines Licht in dunklen Zeiten und Ihr teilt den Song in Playlisten, Newsmeldungen und Posts, wenn Ihr ihn mögt.”