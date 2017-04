THE EDEN HOUSE :: Erstes Video

THE EDEN HOUSE sind ein musikalisches Kollektiv, das bereits mit einer Anzahl an virtuosen Sängern und Musikern kollaboriert hat. Unter dem Projekt erschienen bereits zwei Langspieler, sowie zwei Mini-Alben. Auf ihrem dritten Album “Songs For The Broken Ones” arbeiteten sie unter anderem mit Monica Richards zusammen. Die Öko-Aktivistin der Washington DC Punk Szene ist vor allem weltweit als Mitglied der Combo FAITH & THE MUSE bekannt. Einer ihrer letzten EDEN HOUSE – Tracks, an denen sie mitgearbeitet hatte, erlangte bereits große Bekanntheit auf dem aktuellen “Yu-Gi-Oh!”-Soundtrack, einer japanischen Anime-Serie. Das Album erscheint am 16. Juni über Jungle Records/Rough Trade.

Weitere Sänger und Sängerinnen auf dem neuen Album sind Lee Douglas von ANATHEMA, Louise Crane, Meg Pettitt und Kelli Ali von den SNEAKER PIMPS. Unter den Instrumentalisten finden sich Bob Loveday vom PENGUIN CAFE ORCHESTRA & Van Morrison und Simon Hinkler von THE MISSION.