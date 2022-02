THE DEVIL & THE UNIVERSE :: “Viva! Goatopia”

“Viva! Goatopia” ist die zweite Auskoplung aus dem neuem THE DEVIL & THE UNIVERSE Albums “GOATopia”, das am 28. Januar auf SOLAR LODGE erschienen ist. https://www.thedevilandtheuniverse.com/

Info: Das Ergebnis klingt elektronisch entrückt mit tosenden Trommeln. Die Ziegen verschlingen Krautrock, zerkauen ihn genüsslich und spucken ihn als Tribalsphäre mit Wortsamples wieder aus. Mit Magie, Okkultismus und einer gesunden Portion Selbstironie halluziniert GOATopia von verpassten Chancen der Vergangenheit,ohne ihnen nachzutrauern. Utopien werden erschaffen, zerstört und wieder neu aufgebaut. Die Utopie ist tot. Lang lebe die Goatopie. Viva! GOATopia!