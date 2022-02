THE DARK TENOR :: Neues Video am Valentinstag

THE DARK TENOR hat am Valentinstag das neue Video zum Track “Ultraviolet Hearts” veröffentlicht.

Info: In dem magischen Video zu „Ultraviolet Hearts“ ersteht das Phantom wieder auf. Und was könnte die Dramatik dieser Rückkehr besser darstellen als „Toccata und Fuge d-Moll“ von Johann Sebastian Bach, dem bekanntesten Werk des Barockmeisters und eines der legendärsten Stücke der Musikgeschichte überhaupt. Diese berühmten Töne stellen für „Ultraviolet Hearts“ das epische Fundament für einen überwältigenden Popsong, der schon im letzten Jahr als Bestandteil des Albums „Johann“ überzeugen konnte – und das, obwohl dieses Album wahrlich keinen Mangel an großartigen Liedern hat.

Das Album “Johann – A J.S. Bach Story By Billy Andrews” kann hier bestellt werden: https://www.thedarktenor.com/collections/musik/products/johann