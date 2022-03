THE DARK SIDE OF THE MOON :: 2. Single ist ein “Herr Der Ringe” Cover

THE DARK SIDE OF THE MOON, bestehend aus Mitgliedern von Feuerschwanz, Amaranthe und Ad Infinitum, veröffentlicht mit der Neuinterpretation von Enya’s “Herr Der Ringe – Die zwei Türme” Theme “May It Be”. Der Originaltrack ist der Soundtrack zu einer der dunkelsten Situationen der Saga, der Hoffnung verbreitet, wenn es keine mehr zu geben scheint. https://www.facebook.com/tdsotmofficial

Info: THE DARK SIDE OF THE MOON wird auf dem neuen Song und im Video von Charlotte Wessels begleitet. Die eindrücklichen Duett-Passagen von Melissa Bonny und der niederländischen Ausnahmesängerin lassen “May It Be” dabei in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Energiegeladenes Schlagzeugspiel und ein großartiges Gitarrensolo setzen neue Akzente in dem Song, der bereits mit dem zweiten Lied ihrer Karriere die Vielseitigkeit und das Talent der neu gegründeten Band unter Beweis stellt.

THE DARK SIDE OF THE MOON zu „May It Be“:

“Wir sind stolz, unseren zweiten Song präsentieren zu können! Auf unserer musikalischen Reise durch die mystischen Welten von Fantasy-Filmen und -Spielen nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Mittelerde, nach Valinor!!! Zu Ehren von Tolkiens unvergleichlicher epischer Erzählung, dem 20-jährigen Jubiläum der Filme und der kommenden Serie präsentieren wir euch unsere Version von “May It Be” – eine Version, die ihr so nicht erwartet hättet – versprochen! Und obendrein sind wir mehr als stolz darauf, einen ganz besonderen Gast in diesem Song zu haben, die fantastische Charlotte Wessels, die mit uns diesen Song auf die nächste Stufe hebt!”