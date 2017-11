THE CRÜXSHADOWS :: Neues Video ‘Home’ online

Mit “Home” liefern The Crüxshadows um Mastermind Rogue die dritte Single von ihrem am 01.09.2017 erschienen Album “Astromythology” ab, zu dem im Sommer ein Video gedreht wurde. Auf der kürzlich absolvierten Europatournee sollte “Home” dann noch eine existenzielle Bedeutung bekommen. Denn als die Band die USA Richtung Europa verliess, wirbelte “Irma”, einer der stärksten Hurrikane aller Zeiten vor der Heimat in Florida. Täglich die Bilder der Verwüstung in den Medien und nur Kontakt via Skype mit der Heimat. Da bekamen Textpassagen wie “I want to go home to the place I used to live” eine noch tiefere Bedeutung.

