THE CRÜXSHADOWS :: Neues Album “Astromythology” am 01.09.

Nachdem die amerikanischen Electro-Rocker THE CRÜXSHADOWS kürzlich schon mit der Vorabsingle “Helios” in Szenekreisen für wahre Tanzflächeneruptionen gesorgt haben, veröffentlichen Mastermind Rogue und seine loyale Truppe nun mit dem neuen Album “Astromythology” ihr neuestes Werk, welches am 01.09.2017 erscheint.

“Singularities (Calling Heaven)” ist die 2. Single von “Astromythology” und kann hier im Track Pre-Listening vorab gehört werden:



Auch live werden The Crüxshadows in diesem Jahr unterwegs sein. “The Astromythology Tour 2017” (präsentiert von Sonic Seducer):

15.09.2017 – Sheffield UK

16.09.2017 – London UK

19.09.2017 – Krefeld

20.09.2017 – Frankfurt

21.09.2017 – Nürnberg

22.09.2017 – Leipzig

23.09.2ß17 – Dresden

24.09.2017 – Berlin

26.09.2017 – Hamburg

27.09.2017 – Leiden

28.09.2017 – Köln

29.09.2017 – München

30.09.2017 – Kaiserslautern

01.10.2017 – Wien A