Das Deutsche Blackened Art Metal Duo THE CIRCLE wird am 23. April ihr Debütalbum mit dem Titel “Metamorphosis” veröffentlichen. Zum Track “Chapter III: Zorn” wurde nun ein Video online gestellt. www.facebook.com/thecircle.metal / www.thecirclemetal.bandcamp.com

The band: “The Wrath is proclaimed: the third Metamorphosis single “Chapter III: Zorn” is out and the thunder of hatred is roaring in full force! Behold the excruciating fight against inner demons in our new music video!”