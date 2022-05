Das britisch/griechische Dark-Gothic-Duo THE BLACKWALL präsentiert den zweiten Song aus ihrer Debüt-EP “The Blackwall” und zwar “Old Vinyl” samt Lyric-Video. Die Band debütierte am 5. April via Club Inferno mit der EP “The Blackwall”, die vom Multi-Platin-Produzenten Hiili Hiilesmaa (HIM, Sentenced, Amorphis, Theatre Of Tragedy) gemischt und gemastert wurde und deren Cover-Artwork von Travis Smith (Opeth, Katatonia, Overkill, Riverside) realisiert wurde. http://www.facebook.com/theblackwallband